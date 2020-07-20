石油巨擘雪佛龍（Chevron）宣布以全股票交易方式收購美國同業諾貝爾能源公司（Noble Energy）。按照協議，諾貝爾能源股東每股股票可換得0.1191股雪佛龍股票，等於諾貝爾能源股票價值10.38美元，較上周五收盤溢價7.5％，整筆交易案（包括債務）價值約130億美元。

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