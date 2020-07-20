英國大型零售商馬莎百貨（Marks ＆ Spencer）20日宣布，受到新冠肺炎疫情衝擊營運的影響，他們將啟動重組計畫並計畫裁員約950人，裁撤職位主要集中於總部與管理階層，同時也將針對這群人提供優退方案。

(工商 )