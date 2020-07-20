文化部加碼12億元推出的「藝FUN券」今（18）日已有逾300萬人完成登記，文化部將於明（21）日中午12點，由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得在文化部官方臉書及Youtube頻道直播，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。

目前已納入使用「藝FUN券」的商家逾12,000家，包括全台幾乎100％戲院以及近千家書店、出版業者，以及報紙、雜誌銷售據點，期間限定的書展、動漫展、市集，還有各項藝文活動，包含街頭藝人，以及售票平臺上的音樂、戲劇、表演、演講等。

文化部說明，抽籤方式將以民眾的身分證（居留證）號末碼為依據，在律師見證下，以公平及特別的橋段，抽出身分證（居留證）末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人，如果最後抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送，鼓勵大家一起挺藝文。

(工商 )