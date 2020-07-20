女性單獨在外租房子，警覺性真的要夠高，住在台中一名女房客，與陳姓男房東相約，打算要儲值租屋處的電卡，陳男抵達住處後，直接衝進浴室洗澡，之後僅包裹浴巾走出來，見到女房客竟問說「可否在這裡過夜」？

事發在去年9月13日，當時陳男與女房客約好要儲值電卡，但陳男一進門就說「要洗澡」，措手不及的女房客無法拒絕，但機靈的她在房間裡架攝影機，接著在房間外打電話給朋友，以免發生任何意外，可以馬上求救。

女房客回到房間，看到陳男僅包裹浴巾，傻眼的女房客要求對方快速儲值電卡並離開，但陳男回答「夜已深，且沒有交通工具，可以在這裡過夜嗎」？感到被騷擾的女房客，決定出錢讓陳男搭車回家，事後觀看錄影機，發現陳男洗完澡後，偷翻她的個人物品，因此決定提告，並求償10萬元的精神撫慰金。

針對此案，法官審酌女房客說詞、及錄下的影片，認定陳男言語和動作有「希望女房客與他同床過夜」之性暗示，且事後需搬離原本租屋處，明顯影響生活，最後判陳男需賠償5萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)