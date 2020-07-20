19歲強投余謙被視為首輪大熱門，甚至是前3順位球隊優先選項，不過最後由第4順位的中信兄弟拿下，讓兄弟球團相當驚喜，總教練丘昌榮、領隊劉志威在選後都難掩笑容，直說能選到余謙相當意外。

丘昌榮表示，余謙協調性相當好，也具有霸氣，在經過二軍農場觀察，並通過副領隊「恰恰」彭政閔認可後，就會找時機將他拉上一軍試身手，希望他能成為球隊即戰力。

而劉志威同樣相當開心，「真的開心能選到余謙，他進來後會先經過體檢，了解他的身體狀況，外來他想旅外、挑戰更高層級，我們也樂見其成。」

(中時 )