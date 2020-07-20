家樂福挺在地漁民！20日由總經理王俊超宣布，推出全台第一支產銷履歷可溯源、且符合歐盟等級標準的家樂福嚴選虱目魚，從水質、飼料到飼養方式都有嚴格規範。目前虱目魚在家樂福賣場銷售第二名，僅次於鮭魚，年銷50～60萬隻、年營業額6,000萬，在嚴選虱目魚加持下，目標明年衝100萬隻、年營業額拚1億元。

家樂福嚴選虱目魚來自台南學甲的洽通實業，三年前就開始跟家樂福合作，當時已具有產銷履歷認證，經過家樂福過去一年的輔導，今年更正式升級為家樂福嚴選生鮮（Carrefour Quality Line）商品，也是台灣家樂福將該認證系統引進台灣15年以來，第33支CQL認證產品，更是全台第一支拿到該認證的魚。

王俊超20日在跟洽通實業的簽約儀式上開心地說，虱目魚是台灣本土魚的代表，也是他故鄉台南的代表性漁產，可以讓虱目魚成為家樂福嚴選生鮮，象徵家樂福對台灣顧客的承諾，也實現他多年前擔任生鮮經理時未完成的夢。他並強調，未來家樂福會持續幫顧客「嚴選」商品，且致力提供「一樣的價格、更好的品質」。

家樂福說，嚴選虱目魚系列商品本月已上架開賣，首波推出4款冷凍、2款冷藏虱目魚，有去刺虱目魚肚、虱目魚皮、虱目魚柳、冰鮮條魚等，全台量販店、便利購超市都有販售。

據洽通實業介紹，他們的養殖方式除了嚴格的水質控管，採用魚蝦共生、生態養殖法，餵食植物性、礦物質的飼料，堅持無抗生素，且從養殖到加工分切全程可溯源，包括哪一位漁民、哪一池、哪一天生產的魚都有紀錄。目前洽通合作漁場已有約10甲，預計今年將增至20甲，持續擴大量能。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真說，家樂福嚴選生鮮有幾個重要的內涵，包括不違反季節時令、重視自然生態及動物福利、重視與農漁民的夥伴關係，還有重要的是，透過產地契作、大量收購，藉此降低成本，提供顧客負擔得起的價格。

(工商 )