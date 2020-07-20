威力彩頭獎連46摃 周四上看25億元 22:122020/07/20 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連46摃，頭獎周四上看25億。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩本期（7/20）頭獎依然未開出，本周四（7/23）頭獎累積金額預估為上看25億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。 台彩表示，威力彩目前連46摃，連摃期數為第三屆以來第2高，第三屆及第四屆以來皆為第3高，若本期預估銷售12.0億元，頭獎獎金上看25億元。 威力彩20日晚上開獎，第一區中獎號碼為04、15、20、22、26、37，第二區中獎號碼為號01。 實際中獎獎號以台彩公布為準。 (工商 ) #威力彩 #頭獎 #獎金 #台彩 #第三屆 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 即時 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 先進製程太強人人搶！傳被邀赴日設廠 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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