威力彩本期（7/20）頭獎依然未開出，本周四（7/23）頭獎累積金額預估為上看25億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。

台彩表示，威力彩目前連46摃，連摃期數為第三屆以來第2高，第三屆及第四屆以來皆為第3高，若本期預估銷售12.0億元，頭獎獎金上看25億元。

威力彩20日晚上開獎，第一區中獎號碼為04、15、20、22、26、37，第二區中獎號碼為號01。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

(工商 )