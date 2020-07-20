富達國際最新公佈的一項市場脈搏調查結果顯示，針對全球不同地區的富達國際分析師所做的7月調查反映，43％的分析師認為全球商業領先指標呈正數，較6月調查的39％為高；但值得注意的是，富達國際分析師普遍對金融業前景持負面看法。

富達國際指出，由於6月北美地區感染新冠病毒的個案激增，因此，在7月調查，受訪富達國際分析師中認為領先指標呈正數的比例，由6月份調查時的43％降至31％。反觀歐洲，隨著歐洲各地逐步解封，區內市場的樂觀情緒正在升溫。近半數受訪分析師指歐洲市場領先指標呈正數，較6月調查的39％略為提升，主要基於較多分析師預期歐洲企業未來6個月營收將較2019年同期出現增長。

富達國際全球研究總監Fiona O’Neill指出，7月調查結果顯示，富達國際的分析師對全球商業前景感到樂觀的比重持續上升，這結果雖令人鼓舞，然而這次調查也明顯反映各地防控疫情的能力。

(工商 )