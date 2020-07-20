法國汽車製造商雷諾 （Renault）20日宣布，受到新冠疫情封鎖隔離政策的影響，該公司今年上半年全球汽車銷量僅達126萬，低於去年同期的193萬，其中以歐洲、俄羅斯、印度、巴西與大陸跌幅最深，但6月已開始出現復甦跡象。

(工商 )