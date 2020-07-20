沙國國營通訊社SPA20日報導，高齡84歲的沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz）20日因膽囊發炎住進首都利雅德的醫院接受健康檢查，但並未透露其他細節。沙爾曼自2015年統治沙國迄今，如今健康狀況備受外界關注。

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