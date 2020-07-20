英國政府20日宣布與三大藥廠簽訂協議，確保新冠疫苗研發成功後供應無虞，其中包括德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠合作研發的3千萬劑疫苗與法國生技公司Valneva至少6千萬劑疫苗，而這也讓英國迄今預訂的疫苗數量升至2.3億劑。

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