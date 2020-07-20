英國藥廠葛蘭素史克（GSK）周一宣布，該公司將斥資1.3億英鎊（約1.63億美元）取得德國生技公司CureVac約10％的股權。兩間公司將以CureVac研發中的新冠疫苗技術做為基礎，目標是開發出5款mRNA疫苗。

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