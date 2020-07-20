明（21）日受到太平洋高壓持續影響，中央氣象局表示，中午前各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍在33到36度，尤其是臺北市及南投近山區或河谷出現紅色燈號，仍有機會出現38度的高溫。氣象專家彭啟明也透露，周三(22)是大暑，這時會是最熱的時候。

氣象局臉書上指出，明吹東南風，清晨至上午迎風面東南部地區有零星短暫陣雨，但午後大氣環境仍不穩定，易有熱雷雨發展，西半部、東北部地區及其他山區降雨機率都仍高，各地山區並有局部大雨發生的機率。

彭啟明在臉書《天氣風險》上指出，台灣大致上都還是太平洋高壓主導的天氣，雖然周日已經出現39度的高溫紀錄，但還是有可能繼續破7月紀錄。午後雷陣雨在周二至周五會減少，還是一樣會有高溫，受到高壓強弱的影響，周末午後陣雨又會再次增加，類似天氣會持續到8月初。

彭啟明說明，近期還是沒有颱風發展的趨勢，未來這一兩周如果沒有颱風，這也是會破紀錄。預期到8月初高壓會慢慢北抬，因此大概8月初就有機會出現颱風。

(中時新聞網)