台積電（2330）法說激情四射，外資圈看400元不僅成共識，更欽點多頭火種點燃環球晶（6488）氣勢，高盛證券將推測合理股價升至577元，並納入「優先買進清單」。

台積電股價持續奮發向上之際，外資圈從台積電釋出超吸睛的5G智慧機與高效能運算（HPC）展望，挖掘新一輪投資機會。

高盛證券指出，環球晶三大利多擺在眼前：一、台積電營運展望強勁，帶動對晶圓需求，加上記憶體定價動能優於預期訊號浮現，呼應了高盛對全球半導體矽晶圓供需關係改善的論調。二、在中美貿易關係緊張與新冠肺炎疫情環境中，電子供應鏈出貨不時有中斷風險，反而可能使還其晶市場分額提高。三、環球晶有強勁的基本面，市場流動性又充足，估計2020～2022年獲利年複合成長率達12.4％，目前本益比才11倍，相對同業折價約一成，評價實不昂貴。

環球晶股價過去三個月來，比台系晶圓代工、無晶圓廠族群落後4與29％，外資直言，市場明顯低估矽晶圓供需改善，以及環球晶新廠量產，在全球市場影響力增加、帶來額外獲利的空間。因此，高盛不僅把環球晶納入「優先買進清單」，賦予的推測合理股價577元，上檔空間逼近五成。

(工商 )