本土投顧大行指出，健鼎（3044）自7月初除權息以來，股價表現平淡，但強調幾大利多同時匯聚，股價遭到低估，重新納入研究範圍，給予「買進」投資評等與150元推測合理股價。

首先，健鼎高毛利率產品如：網通、智慧機的需求強勁，第二季毛利率可望優於預期；其次，更多非智慧型手機應用採用HDI，包括：遊戲主機、伺服器與車用等，可望帶動毛利率進一步擴增。

更重要的是，大型投顧分析師最新調查發現，健鼎將取代南韓Young Poong，成為新的mini LED供應商。法人認為，Young Poong的成本較高，客戶因此決定將供應商換成執行能力佳，且能以低價供應優質產品的健鼎。

健鼎已在大陸無錫進行數次樣品測試，並計畫於2021年在湖北仙桃新廠導入量產。研究機構預期，健鼎2021、2022年mini LED業務營收占比將達5與7％，獲利占比上看7與13％。

(工商 )