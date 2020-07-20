PCB族群沉寂一段時間，隨里昂證券將欣興（3037）推測合理股價調升到市場最高的68元，族群性攻勢再起，市場看好電子傳統旺季推升業績期待感正在加溫。

里昂證券科技產業分析師高翊庭指出，市場低估欣興在ABF載板的營運潛力，根據里昂所作最新調查，欣興在美國IDM客戶以外，已被技術領先的晶圓代工大廠選定為獨家ABF供應商，支持異質晶片整合（Heterogeneous Integration）產品發展，因這類產品封裝良率較低，對載板需求量更高，面積是傳統CPU需求的二倍以上，勢必推動欣興長線獲利表現。

考量5G、高效能運算與先進封裝趨勢未來幾年方興未艾，凸顯欣興的技術對半導體製造商重要性極高，里昂清楚定位欣興是半導體大廠不可或缺的夥伴（Indispensable partner），加上短線上預測欣興第二季財報可望優於預期，將欣興推測合理股價由55升為外資圈最高的68元。

根據外資所做財務預期，欣興獲利成長性相當驚人，且無明顯放緩跡象，2019年每股純益是2.24元，2020～2022年將逐年增長為3.17、4.04與5.16元，年增幅度保持在27～42％的高速軌道上。

(工商 )