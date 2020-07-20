俄羅斯一名女性愛學家安娜（Anna Ambartsumyan）身材相當火辣，且經常上電視接受採訪，IG也有37萬名追蹤者，人氣非常高；但她日前卻被發現陳屍於一間五星級飯店的床上，且還「全身赤裸」，而旁邊還放著名牌包跟一件黑色連身裙，看起來相當詭異。

綜合外媒報導，這名擁有37萬IG追蹤人數、26歲的俄羅斯性愛學家安娜（AnnaAmbartsumyan）經常上節目分享自己對於俄羅斯人的見解，雖然她已嫁給了一名商人，但外表艷麗、身材火辣的她仍不乏追求者，還收下了追求者的禮物，包括2輛賓利、1輛奧斯頓•馬丁（Aston Martin）。

（圖／翻攝Anna Vladimirovna IG）

沒想到日前安娜卻被發現陳屍在一間五星級酒店的床上，且全身赤裸，旁邊還放著一個Prada包包和一件黑色的連身裙，約已死亡8小時，而事發前曾有一名男子進到房間內與她交談。警方也在房間找到疑似非處方藥的物品，目前已送往檢驗，他們也將解剖安娜的遺體以確認真正死因；而安娜的律師謝爾蓋（Sergey Zhorin）則表示，安娜近日受到討債人的威脅，每天最少會接到20通電話，令她相當害怕。

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(中時新聞網)