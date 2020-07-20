振興三倍券開跑即將邁入一周，不少人開始使用價值3000元的三倍券用來消費，甚至有人已經使用完畢。不過有民眾質疑三倍券真的有「刺激」經濟嗎？好奇有多少人會購買原本不會買的東西？網友答案一面倒，直呼「不會！」

政府推出「振興三倍券」目的就是為了能夠刺激受疫情影響的低迷市場，為了避免替代效果，希望民眾不要把三倍券用來購買民生用品，但網友在PTT上發文表示，「今天看到專家擔心三倍券會被拿去買本來就會買的東西，聽起來一點也不刺激！」詢問是否大家都會拿三倍券「去買什麼本來不會買的東西嗎？」

友在PTT上發詢問是否大家都會拿三倍券「去買什麼本來不會買的東西嗎？」（摘自PTT）

貼文一出，網友紛紛表示「不會」。大多人都認為，3000元一下就用完了，簡單來說就只多了2000元，基本上就是照著原本消費習慣購買，想買太貴的東西也買不起。「不會，我買不下去的都是萬元起跳的」、「常開銷就超過3000了，跟發2000效果差不多」、「才3000有半年可以花，日常開銷隨便都超過吧」、「不會耶，跟我平常會買的差不多」、「就是買原本就要買的，只是買的時候稍微心情輕鬆一點」、「才3000是能買什麼平常不能買的東西？」、「不會，綁信用卡根本無感」、「我就直接綁信用卡照日常既有的消費節奏等領兩千而已，領到之後應該一樣還是繼續原有的消費節奏，基本上無感」。

眾人指出，基本上都會去購買原本會買的東西，認為最賺的應該就是大賣場而已，頂多有一點感受而已。「不會，爽到大賣場而已」、「真的是爽到大賣場而已 電商哭哭」、「店家給的折扣優惠不錯，就會買」、「可能原本要買2000塊的錢包，現在買5000之類的」、「就旅遊吧，有些有再做折扣」、「會啊，顯卡，還能多折500，賺」。

據經濟部指出，振興三倍券自7月15日開放領券，至今（20日）下午4時累計已超過1,118萬人領取，其中第1梯次於超商、超市預訂領取者有逾713萬人，直接至郵局領用者約405萬人。

另外，據國泰金控7月針對振興三倍券用法進行「2020年7月國民經濟信心調查」，有42.4％的受訪者表示會用在購買日常雜物，即作為生活用品的費用補貼，有24.2％受訪者打算在百貨公司、商場、購物中心買東西，統計有66.6％的人會將三倍券用在購物。若在加上拿來當旅遊住宿花費者14.6％，合計就逾八成。另外用在餐廳飲食者占6.3％，用在藝文消費者則只有0.9％，還有11.6％受訪者沒有特別的想法。

(中時新聞網)