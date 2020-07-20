針對媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」乙情，空軍司令部今(20)日鄭重表示，經深刻檢討防空暨飛彈指揮部，未確實遵照「國軍年度作業維持費編列作業綱要計畫」規定辦理，逕自向美方提出屆壽更換件申購，違反作業程序，以至於肇生疏失。

空軍司令部強調，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指揮官等人員懲處。

本部將遵照國軍年度作業維持費之規定，依實際需求逐年編列，經立法院審議通過，方簽署發價書。

(中時 )