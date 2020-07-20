空軍認錯 軍售案未經國防部核定 將懲處中將 22:262020/07/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢光36號演習打愛國者二型飛彈。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」乙情，空軍司令部今(20)日鄭重表示，經深刻檢討防空暨飛彈指揮部，未確實遵照「國軍年度作業維持費編列作業綱要計畫」規定辦理，逕自向美方提出屆壽更換件申購，違反作業程序，以至於肇生疏失。 空軍司令部強調，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指揮官等人員懲處。 本部將遵照國軍年度作業維持費之規定，依實際需求逐年編列，經立法院審議通過，方簽署發價書。 (中時 ) #空軍司令部 #愛國者三型飛彈重鑑測案 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 空軍認錯 軍售案未經國防部核定 將懲處中將 - 軍事 快評》182億輕鬆闖關 軍中破大洞 - 軍事 殲10空戰模擬影片曝光 大陸飛行員以英語對話 - 軍事 美軍下一代步兵戰車重開標 以汰換M2布萊德雷 - 軍事 陸與印度邊界猛較勁 無人機大戰已開打 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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