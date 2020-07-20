美國記者大衛．艾克斯（David Axe）近日在《富比士》（Forbes）雜誌網的評論，分析大陸攻台的最佳狀況與最糟狀況，其中，最壞的狀況則是卡在台灣加強防禦的澎湖，美軍派2、3支航母戰鬥群介入，拖上好幾星期，要是真出現這種狀況，台灣不僅能自衛，還能以與日俱增的長程超音速巡弋飛彈反擊，甚至打到北京。

對此，前海軍艦長、中華戰略學會研究員張競博士在臉書批評，「是在哈囉嗎？」這位記者先生先是搞錯澎湖駐軍數量，現在又搞不清楚臺灣究竟有多少人口，實在讓人覺得不可思議。

張競指出，假若是在《國家利益》、《外交事務》或是《外交政策》這些平臺表達看法，畢竟還算是適當平臺，但是富比世雜誌似乎不是個合理管道。

張競分析，建軍備戰是為確保和平，讓戰爭不要打起來。運用飛彈確實可以將火力投射到上海或北京，但是能夠將對方打怕還是打趴？假若不能產生嚇阻效果，或是在衝突中讓對方感受到此為其不可承受之重，這些都是不值得去強調之對策。

張競也說，過去幾年國內媒體經常轉述外電報導，都變成政治操作。最後是讓政府要拉一批陸戰隊弟兄去東沙島演習。外國媒體在暗中竊笑，整個臺北政壇難道弱智到沒有辦法分辨出那個是真那個是假？

張競強調，假若身分不適當人士，透過不適當管道，根本就沒有合理讀者，突然有神來一筆觀點，其實就有可能是先發個球，然後特定媒體再後續進場，展開斷章取義刻意「洗」這份報導過程，以便後續進行政治操作。

(中時新聞網)