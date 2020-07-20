福特汽車（Ford）與英特爾（Intel）旗下汽車技術子公司Mobileye攜手合作，後者將為福特的駕駛輔助系統提供視覺感測技術，支援福特全球產品線下一代先進駕駛和安全功能。

這項合作協議將讓福特使用Mobileye的「EyeQ」相機偵測技術，例如前方碰撞警示，以及汽車、行人和腳踏車騎士偵測等。Mobileye的技術也將用在福特即將推出的駕駛輔助系統。

福特與Mobileye並未透露本次合作的財務條款。依據協議，福特將在汽車資訊娛樂系統螢幕顯示Mobileye的名稱。

Mobileye部分技術將融入福特的車道維持系統、智慧型主動式定速巡航控制，以及預防碰撞自動緊急煞車等技術。

福特與Mobileye過去雖曾有合作經驗，但本次是福特首次在下一代汽車和卡車整個產品生命周期，使用Mobileye的技術，包括新款Ford Bronco、全電動休旅野馬Mustang Mach-E，以及下一代F-150皮卡。

像是Mobileye基於相機的技術系統，對於預防碰撞的主動式安全功能，以及自駕系統格外重要，例如特斯拉（Tesla）的自駕系統Autopilo和通用（GM）的Super Cruise。

福特與Mobileye合作亦顯示，福特持續投入自駕領域的決心。福特6月推出名為Active Driver Assist的輔助系統，允許駕駛手可不握方向盤。

英特爾2017年以153億美元收購的以色列商Mobileye，被視為是先進駕駛技術的領導者，全球前15大汽車廠有13家是Mobileye的客戶。自英特爾收購Mobileye以來，Mobileye的營收已增加一倍。

(工商 )