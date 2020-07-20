「蘋果西打」製造商大飲（1213）營運漸回穩，加上公司走出「欠薪」風波罕見調薪5％，以及中元節旺季將至等利多加身，上周股價連日大漲，20日收盤更站上10元票面價，重返2019年4月停牌前水準。惟該公司今年來累計營收創歷史新低，基本面仍相對疲弱，須留意追高風險。

大飲堪稱近年最「戲劇性」的食品股之一。自2019年4月爆出107年度財報被會計師簽具「無法表示意見」，不僅被主管機關暫停交易、差點導致「下市危機」，停牌期間公司更一度宣布考慮停止公發；而大飲實質掌控者、前總經理孫幼英更因違反證交法等罪嫌，目前正由司法調查中。

除了公司治理危機外，大飲2018、2019年兩度爆發2公升寶特瓶裝蘋果西打產品異常，食安問題也重創品牌形象。因此，即使大飲2019年9月恢復交易，股價仍相當低迷，在5～6元間震盪，甚至一度跌至4.6元低點，單日成交量也都在百張以內，甚至零交易。

不過，就在本報上周揭露大飲今年調薪5％，除了少部分高階主管外，所有員工都適用，並追溯至今年1月開始；此外，大飲6月合併營收約3,500萬元，年增34.47％，儘管去年基期較低，但仍是睽違22個月以來，單月營收年增率終於轉正。

再者，2公升寶特瓶裝「蘋果西打」也在今年5月中開始恢復生產，並陸續鋪貨到各通路，大飲主管並指出，7～8月份進入中元節前銷售旺季，可望迎來年度高峰，整體樂觀審慎以待。在利多消息下，加上大飲股價處於相對低點，吸引大量買盤搶進，上周單日成交量甚至突破千張。惟該公司目前基本面相對疲弱，後續營運表現仍待觀察。

(工商 )