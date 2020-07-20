俄羅斯駐奈及利亞大使館周一說，有一批海盜襲擊幾內亞灣的一艘油輪，綁架了船上7名俄羅斯水手。
路透社報導，大使館官方推特賬號說，上星期五，在西非的貝南，海岸外330公里外發生海盜攔船搶劫事件，劫持名叫「庫拉索貿易」(Curacao Trader)的油輪，船上13名機組人員都落入海盜中，其中的7名船員是俄羅斯人。
最近幾個月，幾內亞灣並不平靜，尤其是奈及利亞周邊地區的海盜和綁架事件持續增加。
就在這個月，海盜也襲擊了另一艘油輪，並綁架了9名奈及利亞水手。
(中時新聞網)
俄羅斯駐奈及利亞大使館周一說，有一批海盜襲擊幾內亞灣的一艘油輪，綁架了船上7名俄羅斯水手。
路透社報導，大使館官方推特賬號說，上星期五，在西非的貝南，海岸外330公里外發生海盜攔船搶劫事件，劫持名叫「庫拉索貿易」(Curacao Trader)的油輪，船上13名機組人員都落入海盜中，其中的7名船員是俄羅斯人。
最近幾個月，幾內亞灣並不平靜，尤其是奈及利亞周邊地區的海盜和綁架事件持續增加。
就在這個月，海盜也襲擊了另一艘油輪，並綁架了9名奈及利亞水手。
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