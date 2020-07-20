無論是哪個國家的演藝圈，似乎都不乏有「潛規則」的情況，往往令人法指，然近年將生活及事業移往大陸的女星劉樂妍，似乎不這麼想，近來有網友委託她踢爆某副導演潛規則演員的惡行，然遭到她拒絕，表示不知為何要踢爆這位副導演，還說：「他在找可以潛規則的女演員，關你什麼事呢？」。

劉樂妍日前po文表示受到網友委託踢爆某副導演潛規則的事情，但她不願這樣做，表示自己其實曾投演藝履歷給這名副導，當時也被對方問過：「願不願意接受金主的潛規則？」，然劉樂妍拒絕了，之後副導便沒再騷擾過她。

劉樂妍因此反問了這名網友，對方「既沒強姦你也沒逼你」，如果不願意，就直接回絕就好，為何要爆料？「他在找可以潛規則的女演員，關你什麼事呢？你不願意就說不願意就好了啊」，一番話讓該網友相當驚訝。

劉樂妍說，她過去踢爆的是強迫人的「強姦」，並非潛規則，「可問題是他們你情我願的買春賣淫。請問這到底跟我什麼關係？」、「我又不是警察，而且潛規則是你情我願的，你不願意他沒逼你。你幹嘛要爆料他啊？總會有女演員願意，他找下一個就好啦」，也說娛樂圈走到哪都這個樣子，身為演員，能做的指管好自己，說這名網友的行為很無聊，與其找人幫忙爆料，不如多投幾份履歷找戲拍吧。

(中時新聞網)