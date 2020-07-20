熱鬧的選秀會今（20）日晚間落幕，擁有順位優勢的味全龍選的相當漂亮！首輪補進王維中、廖任磊，先發王牌、終結者一舉到位。第2輪又補到林辰勳這位高中最佳捕手，雖無法得到張進德這位即戰力捕手，但未來性可期。味全總共選進7投2捕，加內外野各1人，人數雖不如去年的32人之眾，但該補的位置大致都有了。

中信兄弟則是「強運」，首輪第4順位還能選到大學強投余謙，他是這次選秀會僅次於王維中的投手。未來等於是另一個黃恩賜，黃衫軍本土先發戰力會更強。第2輪又選到投手、外野「二刀流」宋晟睿，加上稍後選進4名內野手，經過二軍養成訓練後，未來堪稱兵多將廣。

富邦悍將選強打捕手張進德可拚下半季，選郭俊麟應是期待他明年復出後展現昔日身手，陳真是不錯的外野手。統一獅以補內野、投手為優先，方向相當正確，一、三壘防線已無憂，但需要一些時間來養成。

樂天桃猿常不按牌理出牌，首輪選馬傑森，大概沒有人想到，而林子崴等3名投手素質不錯，對於牛棚補強還是有所幫助。

此外，這次共有48位球員入選、佔39％，其中又有23位是高中應屆畢業生；前兩輪12人更佔了6人，林子豪、馬傑森甚至擠進首輪。可見想打職棒的高中生越來越多，且各隊的二軍養成制度也逐漸成熟，願意擔負起練兵的責任，對於鞏固基層棒運具有正面作用。

(中時 )