正妹法官薩拉斯。（圖／FB）

1名快遞員殺手趁著送件時，趁機亂槍掃射1名正妹聯邦法官的住家，導致正妹法官的兒子胸部中彈當場身亡，她的老公也流彈波及受傷，所幸正妹法官毫髮無傷，美國警方已針對此件偽裝暗殺案深入調查中。

根據外電報導指出，美國聯邦法院的正妹法官薩拉斯，日前在自家住宅裡，遭到1名喬裝成快遞員的暗殺。據了解，當時正妹法官的兒子丹尼爾前去應門，要領取快遞員送來的包裹，不料死亡之門開啟，奪命快遞員立即掏出槍來，朝向她的兒子胸部近距離射殺導致當場身亡，她的老公薩拉斯聽到槍聲立即前往查看，卻因殺手粗心失手，當下只有被流彈擦傷，所幸主要目標正妹法官薩拉斯則毫髮無傷。

美國聯邦調查局FBI也已介入調查，呼籲知情者提供線索。（圖／Twitter）

快遞員殺手在犯案後立即消失無蹤，警方大力搜索下也是徒勞無功，至於正妹法官兒子的死，將轉由美國聯邦調查局FBI經手，另外此名殺手所偽裝的快遞公司也將全力配合調查，並盡快能查明這名殺手的身分，以及幕後主使者。

薩拉斯一家遇槍擊，疑似和接手億萬淫魔的案件有關？（圖／ABC News）

探員推測射殺正妹法官的殺手，極有可能是日前正妹法官所接下的案件有關，此名美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性販運未成年少女案件，然而他卻在不久前自己在牢獄中輕生，讓整起案件變得困難重重。

(中時新聞網)