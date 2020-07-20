女星楊謹華因演出《敗犬女王》、《一把青》等劇，實力派演技倍受肯定，近日她受邀上曾之喬YouTube節目「聊姐了解」，聊到曾在工作上遇到最委屈的事，其中一段和工作人員試床戲的經歷，讓同為演員的曾之喬也驚嘆連連。
楊謹華表示，之前原來敲定好要拍一部電影，但在開拍前，導演和副導演忽然質疑她是否能勝任角色，便要求她試3場戲；其中一場是跟劇中丈夫的床戲，卻沒請其他男演員跟她對戲，最後派出一位男工作人員，而楊謹華也二話不說直接跟工作人員真親試戲，讓曾之喬都大呼「你脾氣也是很硬耶」。
楊謹華透露自己當時沒多想，自認只是不服輸，「你給我什麼考題，我絕對能接招」，試完戲，製作方還建議她該看哪類型電影揣摩角色，但沒想到當她看完電影，最後經紀人還是告知她被換角了，讓楊謹華當場爆哭一路哭回家，心想「我到底做錯了什麼。」
不過，也是因為錯過那部電影的關係，楊謹華才有了拍《敗犬女王》的機會，所以她其實也心懷感激，覺得老天爺幫她做了決定。最後她被問到若再回到10年前，是否還會試那3場戲？她則堅定說「還是會」。
(中時新聞網)
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