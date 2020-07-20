如果找到工作需要先繳交一筆金額買產品，或未經面試就要求先行匯款，這種未賺錢先燒錢的頭路，社會新鮮人都要小心了！

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛提醒，尋職者要掌握求職「三要七不」，要有人陪同或告知、要確定、要存疑，檢視徵才廣告內容是否合理，並主動蒐集徵才公司的資料。

此外，面試時把握「七不原則」，不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用及不非法工作，避免求職或打工受騙。

高中畢業的小芬想考上醫學院當醫師，決定補習重考，想利用暑假先賺補習費，在網路看到一家應徵「內勤文書」公司，稱朝九晚五，工作輕鬆，辦公室有冷氣，月薪38k，2個月就可賺進7萬6。

經電話聯絡後，對方告訴小芬，競爭很激烈要先匯款3600元報名，要搶要快，沒有報名就沒有機會，但小芬匯出費用後，卻聯絡不上這家公司，更別說接到錄取的好消息，被網路詐騙公司騙走了3600元「報名費」。

畢業季及暑假來臨，林淑媛說，社會新鮮人求職及青少年打工的旺季，不肖業者利用青少年社會歷練較為不足，誇大不實的徵才廣告引誘其前往求職應徵，小心別遭詐騙財物或使之淪為從事不法工具。

(中時 )