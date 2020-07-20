這是空前首例，一筆182億元的軍售大案，國防部竟然事先不知空軍有這案子，待美方宣布，才回頭查怎麼回事。182億，對國人言是天文數字，一個司令部軍團級單位，卻在彈指間，就能瞞天過海闖關。

同樣是破天荒首例。前參謀總長沈一鳴年初搭直升機視察部隊，竟墜機殉職。中華民國建軍至今，從來沒有總長任內殉職的案例。

以軍隊嚴謹作風，這兩件完全不該發生、從未發生的事，卻都在今年發生，代表軍中出現系統性管理風險。搭載總長直升機會摔；182億軍售案，未經空軍司令和國防部長核定，就能獲美方同意，代表軍隊出了嚴重的問題。

182億元軍售案，這麼大的漏洞，部長不知，立委不知，也未編列預算，一個軍團級單位就能這樣輕騎闖關，這已不是程序違失一句話，就可帶過的。這是軍方系統性失靈，國防部平常對軍售案若盯得緊，建案流程一絲不苟，部隊還敢跟著這樣輕忽？

這次軍售案的重大違失，背後是否有內情？是美方的意思，要求部隊趕快建案送件，花掉愛國者飛彈最後剩餘預算？或軍種自做主張，利用軍售逐筆審核，可能快速通關改變，先斬後奏，值得有關單位深入調查。因這件事太不尋常，任何軍人都知道，182億是多麼大的數字，沒有國防部長簽字，誰敢送案。

再者，川普政府宣布軍售當天，外交部與國防部隨即配合發新聞稿，表達對美感謝。蔡政府把台美軍售當政治操作，美方也拿軍售刺激大陸，連愛國者飛彈的後勤案都當軍售案公布，意圖相當明顯。

儘管軍方有違失，但美國軍售在宣布前，難道不先照會我方，也不知會我國防部，不打招呼就直接宣布？否則部長怎會不知。美國又在急什麼？這次軍售案的重大違失是個警惕，蔡政府要看清台美軍售的虛與實，別吃悶虧

(中時 )