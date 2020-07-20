美國政府於美東時間7月9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6億2,000萬美元的對臺軍售案，進行「知會國會」程序，並公布在美安合局（DSCA）網站上，可望於1個月後正式生效。

國防部10日曾經指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

不過嗣後卻傳出，國防部長一直到美方宣布後才知情。國防部今（20）日發新聞稿說是空軍未遵程序辦理，內部會檢討。但國民黨立委呂玉玲爆料，上午她詢問相關單位，究竟是如何未遵守程序？各單位互踢皮球，國防部發新聞稿承認有錯，卻沒人知道錯在哪。

最後空軍吞下錯誤，空軍司令部今(20)日晚鄭重表示，經深刻檢討防空暨飛彈指揮部，未確實遵照「國軍年度作業維持費編列作業綱要計畫」規定辦理，逕自向美方提出屆壽更換件申購，違反作業程序，以至於肇生疏失，將懲處防空暨飛彈指揮部中將指揮官等人。

民眾批評，「如果是國民黨執政 國防部長已經被修理到下台，流星雨也發生了」，另有網友笑稱，「麻煩空軍下次直接申請買F-35B」！

(中時新聞網)