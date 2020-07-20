永康國中王昱翔（左三）先後勇奪200公尺蝶式、100公尺蝶式金牌，明日挑戰50公尺蝶式。（永康國中王昱翔（左二）先後拿去200公尺蝶式、100公尺蝶式金牌，明日挑戰50公尺蝶式。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

2020年全中運游泳項目今（20）日在屏東縣立萬丹游泳池舉行賽事，台南新興國中郭芮安昨日才於女子800公尺自由式項目以4秒之差破大會紀錄，今日再挑戰400公尺自由式，游出4分25秒23佳績，以0.5秒之差（原紀錄為4分25秒73），刷新大會12年紀錄。

全中運游泳國女組400公尺自由式大會紀錄原於2008年創下，郭芮安昨日破800公尺大會紀錄後，今日再接再厲，不僅勇奪金牌，更二度刷新紀錄。她表示，下一場1500公尺自由式希望挑戰奧運B標，為國中階段交出漂亮成績單。

事實上，郭芮安賽前曾經歷低潮，而新興國中游泳專任教練曾彥博則扮演重要角色，透過懇談幫助她度過低潮，也成為她持續專注訓練、不畏辛苦的最大原因。

另外，永康國中王昱翔昨日甫拿下200公尺蝶式金牌，今日再創佳績，不負眾望拿下100公尺蝶式金牌，目標包下50公尺蝶式，盼成功完封國男組蝶式項目；永康國中游泳專任教練王詩禎表示，選手在訓練的過程中，維持對游泳的熱情十分重要，因此她也特別著重選手日常訓練狀態，保持與選手良好溝通，才能隨時調整訓練方式，讓選手保持動力，持續突破自我。

此外，南英商工吳雨宸參加高女組游泳200公尺混合式也勇奪金牌，20日南市游泳項目總計拿下3面金牌。

(中時 )