三倍券在15日上路後，經濟部依第一階段印製1200萬份預估發行成本高達9億元，但因民眾對紙本券的需求增加，讓經濟部趕印至1700萬份，且全台1千多家郵局配合加班，估算得多花1億元。此外，三倍券的梅花防偽設計也引來民眾抱怨。對此，台北市議員王世堅指出，三倍券發放成的本恐會再增加，並批三倍券是「好慢、好笨、好浪費」。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，他覺得三倍券是「好慢、好笨、好浪費」，並指出三倍券連紙張和印製就花了12億，以後還有現在在進行的有發放的費用，以後還有兌現的人力，統計下來3、40億跑不掉，他還舉裝三倍券的塑膠套為例，1個要花3塊錢，如果實體券發1800萬份，就要花5400萬元，所以好浪費。

談到辨識的問題，王世堅說，因為是有價證券，政府很精心的印，還拍影片宣導，教大家用梅花的標誌去辨識。這幾天商家收到都在找梅花，因為要用這個辨識是不是真的，王世堅直批，「好像在寶可夢尋寶一樣，找那個梅花」。

但很多人找不到梅花，以為三倍券是假的，經濟部還出來講「梅花三不」，即梅花不固定、不完整、也不一定有。王世堅再批，「所以有這麼笨的嗎?」並指出三倍券梅花防偽辨識的實際情況，和經濟部說的有出入，讓大家找梅花找半天，他感到很不解。

此外，王世堅還認為在使用上，三倍券的設計就有問題，凸顯蘇揆「作之君，作之師」的心態，並批評蘇揆定義人民這一筆錢要怎麼花很奇怪。接著王世堅指出行政院其他部會發的藝FUN券、動滋券等，如果都幸運抽到，和三倍券的3000元加起來總共才4150元，還不到去年國人民間平均消費支出41萬8660元的1%，為了這一點小錢，政府光是在設計和發行上就搞出不少問題，更別談以後。

最後，王世堅呼籲蘇揆，「議權民授、君權民授、相權君授」，要聽總統、要聽人民的，不是拿到大權狐假虎威，想自己的。王世堅強調三倍券已經民間讓領教到了「蘇恩浩蕩」，並希望未來的紓困計畫，和對人民的援助，蘇揆不要再有帝王式的思考。

(中時新聞網)