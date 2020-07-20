立法委員徐志榮20日邀集教育部國教署長彭富源等人，現勘苗栗縣頭份地區國中、小學的教學設備及教學環境。（徐志榮團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

立法委員徐志榮20日邀集教育部國教署長彭富源等人，現勘苗栗縣頭份地區國中、小學的教學設備及教學環境，獲教育部允諾補助相關工程經費，為學生打造優良的學習環境。

建國國小校長曾煥淦指出，以往只要下點小雨，校園就會出現淹水情況，另植草磚高低落差嚴重，花台也已嚴重破損等，學童在校園內活動隱藏安全疑慮，亟需改善周邊排水暨安全整建。

徐志榮與彭富源20日到頭份建國國小、頭份國小、頭份國中會勘教學設備與環境，苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳、苗栗縣議會議長鍾東錦及多位議員等人也到場關心。

彭富源表示，國教署會盡力協助改善學校設施，針對總經費約457萬的建國國小校園周邊排水暨安全整建工程，以及頭份國中充實活動中心設備總經費90萬3000元，以及頭份國小充實設施設備總經費410萬元，國教署將優先補助。

另，頭份國中新建專科教學大樓，則因相關文件尚不齊全，還需要補正資料，徐志榮盼中央能獲核定補助，為學生打造優良的讀書環境。

(中時 )