工商建研會第37期今天開訓，馬英九擔任講師，今晚與學員們聯誼。（革實院提供）

國民黨革實院工商負責人研討會 (工商建研會)第37期在未公開的情形下，今天在圓山大飯店開訓，展開為期五天的課程。特殊的是，除了今天由前總統馬英九主講，新北市長侯友宜也是22日的講師，是極少參加黨務活動的特殊例子，革實院長羅智強除了是學員，也是講師，創下「革實院長當學員」的首例。

工商建研會是國內著名的工商團體之一，不少工商負責人或政治人物搶著加入拓展人脈，也是國民黨在工商界的動員主力，例如現任全國商總理事長賴正鎰即是成員之一，這次也擔任講師。

據悉，過去工商建言會每年一期，學員最多達上百人，近年因失去政權後，人數雖略減，平均約七、八十人，不過今年卻有近120人報名，經篩選後共錄取92人，包括立委林奕華、高雄市議員李雅靜、前中常委侯佳齡及導演錢人豪等都是新學員。雖然每人須繳交會費、年費、報名費等合計達5萬6千元，但報名仍相當踴躍。

據指出，從今天五天的課程當中，講師包括馬英九、前行政院長張善政、毛治國及黨主席江啟臣、祕書長李乾龍等，還有賴正鎰、郭國聖等商界人士，以及法律人陳業鑫等；羅智強除了是學員，也是講師。

特別的是，新北市長侯友宜22日將到場主講「後疫情時代─新北市信心經濟」。知情人士說，革實院邀侯擔任講師，侯很快同意，而且從幾個方向訂出題目，一方面可讓外界了解新北市防疫振興作為，也有助招商，同時也為黨協助培訓人才。

據指出，今天開訓由馬英九主講「兩岸關係與台灣安全」，他一再強調九二共識是維護兩岸和平發展，造福兩岸人民都有錢賺的利器。馬英九在今晚與學員們的聯誼餐會中，也一再以自己沒到過大陸，向學員詢問大陸進步的情形，印證他所提九二共識讓大家都有錢賺的理論。

(中時 )