單身狗請小心！一位男性民眾在臉書社團警告，呼籲單身男性不要隨便加入聯誼社團，因為可能你花了大錢，卻只換來一場騙局。該名男子砸萬元入會一間聯誼公司，配對對象卻總是愛理不理，直到一位對象坦承自己事「來打工的」，才意外戳破男子的粉紅泡泡。

原PO在臉書《爆怨公社》上發文表示，「如果有單身狗在高雄的話請注意」，他述說自己因為生活上認識的女生很少，加入了高雄某間聯誼公司。原PO指出，聯誼公司排約的女生都滿漂亮的，聊天過程很順利，也成功要到聯繫方式。不過就這樣前前後後三年過去了，男子開始察覺奇怪，明明要到聯絡方式，對方總是愛理不理，或遭到封鎖。

有一天，原PO又遇到了一個女生，交換到聯絡方式後聊到公司制度，男子告訴她，男生入會費高達5位數，而且男生每次排1位女生，還要額外付500元茶水費。女生聽完傻眼，沒想到原PO居然要付這麼多錢，才決定說出實情。她告訴原PO「我跟你說一件事，其實我是來打工的」。原來聯誼公司是在104上面連繫到她的。

原PO才終於明白，聯誼這麼久來和女生都沒有下文的真相，表示「聯誼公司真的怎麼可以這麼黑，男生帶著真心來認識女生，誰會知道都只是來打工的呢。」原PO這時才想起，之前認識一位聯誼公司的離職員工，聊天時也總叫他不要去，但不能講得太明白，直到打工事件曝光後，原PO向她求證時得到證實。

男子砸萬元入會一間聯誼公司，配對對象卻總是愛理不理，直到一位對象坦承自己事「來打工的」，才驚覺被騙。（摘自爆怨公社）

後來，原PO果然在104平台上找到那間聯誼公司，真的有所謂的兼職缺，工作內容為「客戶訪談，協助客情改善計畫」，認為這就是聯誼公司所謂的排約「槍手」了。

當原PO前去聯誼公司理論，對方卻搬出合約內容指出，確實有安排女生給原PO，而那為打工的女生資料是一名榮譽會員，並有單身協議書，原PO也無可奈何。只能以自己慘痛的聯誼經驗警告其他單身男性，千萬不要隨便加入聯誼公司，很有可能花了大錢，卻被蒙在鼓裡，慢慢地被吸血。

(中時新聞網)