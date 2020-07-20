民進黨19日全代會，兼任黨主席的蔡總統才提醒「不要讓全面執政必定成腐化」的劇本成真，國民黨今天就爆料駐印尼代表處密電，直指總統府祕書長蘇嘉全、綠委蘇震清與人力仲介業者疑似操控國營事業牟取私利。雖然外交部、蘇家叔侄反駁「2017年未出訪印尼」，揚言提告，使全案看似各說各話，但其實兩大關鍵在於「有無該份電報」、「內容是否屬實」，此案務必查個水落石出，不容變羅生門。

蘇家叔侄在外交部「作證」下，以「2017年並未赴印尼」強力反駁；儘管綠營的辯解振振有詞，卻不能排除是抓住藍營未仔細核實查證的舉證瑕疵，故意「劃錯重點」。

國民黨揭示的電報，發文日為「106年12月20日」，內文第一項就寫「陳忠「本（12）月17日週六上午」陪同王美花訪團會晤印尼官員；其他內容還有「本年8月初」蘇震清偕中油等主管訪印尼、「本年9月」蘇嘉全院長偕蘇震清來訪等等諸多詳細情節。

藍營根據電報日期，指稱蘇家叔侄「106年」8、9月密訪印尼，並連同從臉書、新聞報導的資料，自製一份蘇家叔侄五次出訪印尼紀錄表，其中臚列105年8月9日、106年8月初蘇震清赴印尼，以及105年9月8日及106年9月初蘇嘉全叔侄同赴印尼的行程；這四個行程，扣除「年份」不看，月份接近、出訪者相同。

再仔細比對經濟部行程，王美花確於105年12月15至17日率團訪印尼，加上蘇家叔侄、外交部都證實兩人105年8、9月赴印尼，蘇震清也承認由「民間企業」協助拜會印尼副總統。因此，若說印尼代表處在王美花離開後的第3天（105年12月20日）發密電向外交部「告狀」，只是年份從105年錯打為106年，不但「不無可能」，甚至屬「合理推測」；只不過外館未妥善控管發文品質，搞了押錯年份的烏龍，藍營也未仔細查證就列出行程表，「虛列」的106年8、9月反倒成了被倒打一耙的小辮子。

若外交部或印尼代表處敢出面證實，絕對沒有該份電報，藍營的指控，當然就是烏龍一場，也該還蘇家叔侄清白。但若前述的「不無可能」或「合理推測」為真，亦即證實確有該份電報，內容就駭人聽聞了。蘇家叔侄、國營事業為何在官方會晤不知會、甚至排除外交部及經濟部，一味由人力仲介穿針引線？王美花及沈榮津、吳釗燮當初接獲外館報告後如何處置？政府層峰是否知情？一連串的問號，都必須向國人交代清楚。

近期國王人馬鯨吞政府標案、當權近親居高位狂撈公家油水等醜態百出，難怪已是第二任的蔡總統要公開訓誡從政黨員「勿使腐化劇本成真」。所謂「貪蛇勇行，必忘其尾」，這件電報門能不能成為打得貪腐權貴現出原形的蛇尾呢？

(中時 )