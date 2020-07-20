紐西蘭兩個主要政黨因捲入收取中國大陸的政治獻金而遭到調查，此事引起外界對政黨接受捐獻來源的關注，以及國家的民主制度是否會受到干擾。

據南華早報報導，紐西蘭「嚴重詐騙辦公室」（Serious Fraud Office，簡稱SFO）20日表示，目前正對總理阿爾登所屬的工黨2017年接受政治獻金的情況進行調查。SFO未進一步透露詳情，但工黨被揭露曾透過一場由某華人社區組織舉辦的拍賣會，收取了一筆捐款，而該組織創辦人被指與中國共產黨關係密切。

媒體相關報導暗示，透過拍賣會籌款的這個活動，成了警方調查的重點。報導稱，上述華人社區組織創辦人張乙坤早前也被指向紐西蘭的反對黨作出違法捐獻。

SFO今年2月起訴在野的紐西蘭國家黨前議員羅斯，以及張乙坤在內的3名華商。SFO指張乙坤為中共在紐西蘭的代理人，透過張乙坤一案，將多名政界重要人物拉下水。該辦公室又批評紐西蘭並沒有針對外國代理人和中國滲透作出有力反制。

SFO雖未披露調查工黨的詳情，但該黨黨魁沙寶（Claire Szabo）稱，兩名捲入國家黨違法捐獻的華裔商人鄭時佳及鄭恆佳，也曾向工黨捐過錢。

工黨表示，鄭氏兄弟2017年及2018年捐錢的數目，均低於法律准許的1.5萬元紐幣，因此未記錄在2017年工黨的選舉報表。在2017年選舉之前，工黨曾收取紐西蘭潮汕總會6萬元紐幣，該總會又張乙坤創立，而鄭恆佳是該會的主要理事。

另外，國家黨華人議員楊健最近突然宣布從政壇退休，紐西蘭華社為此感到震驚。今年2月楊健還被國家黨提名為不分區候選人，最近因履歷問題遭到輿論圍攻，國家黨的排名也一直難產。楊健突然宣布大選後將退休，標誌著紐西蘭「大環境」的惡化。

楊健於2011年擔任紐西蘭國會議員，2016到2017年間，他過去在中國大陸的經歷受到外界關注。當時紐約時報曾報導，楊健加入過中國共產黨黨員，且為中國間諜上過英語課，這讓人們對北京在紐西蘭的影響力、以及紐西蘭政黨審查其候選人的方式感到憂慮。

(中時 )