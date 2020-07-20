交通動線包括快速銜接捷運及74號快速道路，緊臨生活機能佳的東山及軍功商圈商圈。（盧金足攝）

精晨建設打造「精晨臻城」，基地周遭綠意盎然。（盧金足攝）

有土斯有財，有天有地的透天別墅，是房地產市場的長青樹，精晨建設布局台中市北屯區十期，推出「精晨臻城」豪墅，打出亮眼品牌，規畫戶戶露台，以宜居概念興建的電梯別墅，還因應綠能時代來臨，體貼客戶需求，預留電動車電力設備，附近優質學區，坐擁軍福、景美與南興等三座公園，獲很多企業主與台商青睞，成為十期熱銷的指標建案。

精晨建設總經理曾晨珀表示，後疫情時代，房市買氣也出來了，除了基本盤，也因這次新冠肺炎疫情，台灣防疫相對有成效，很多台商朋友回來，對於投資置產的理財，重新分配在台灣的財務規畫，買豪宅就是標的物熱門選擇，也有企業主與台商為孩子購置房產，以在蛋黃區購置的大樓社區房價，在交通方便的十期就能買到透天豪墅。

精晨建設打造「精晨臻城」，強調低密度、高綠覆的別墅聚落，附近有明星學區葳格中學、磊川華德福實驗小學、常春藤高中、建功國小等校，提供子女就學需求。

此外，軍福公園、景美公園、南興公園就是大環境的天然綠意，交通動線包括快速銜接捷運及74號快速道路，緊臨生活機能佳的東山及軍功商圈商圈，學區、綠覆、商圈、交通全能到位。

曾晨珀說，「精晨臻城」由七期頂級豪宅推手，建築師陳俊宏，及2020年德國IF室內設計大獎的易構設計張建能設計師，雙強聯手為建築與室內空間做臻工規畫。

基地總共500坪，14席獨棟雙併電梯別墅，社區規畫東西向，臨路朝南帝王座向，戶戶擁有大露台、庭院、雙景觀陽台，發揮如同百坪大墅的空間。

值得一提的是，曾晨珀在建材挑選上更是別出心裁，精晨建設以實際使用經驗，反饋美好五感體驗給客戶，體驗過國際各大頂級建材及最好的廚具家電的使用經驗後，決定將這些美好的使用經驗帶入建案標準配備。

精晨建設特別為「精晨臻城」提供的標配，廚房選用德國頂級品牌廚具系統櫃、義大利知名排油煙機、三口爐；衛浴設備更是重金採用國外進口產品，很多客戶大為驚艷，豪墅的頂級軟硬體為豪墅價值更加值。

曾晨珀表示，「精晨臻城」獲很多客戶肯定，精晨建設正開始籌備第二案，精心規畫的透天豪墅產品，使用空間大，停車方便，吸引很多客源。

(中時 )