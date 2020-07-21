18日上午9點宜蘭郵局一開門，在外等候已久的民眾立即湧入，依號碼牌順序領購三倍券。（胡健森攝）

振興三倍券15日上路後，券紙本購買超乎預期，讓經濟部趕緊加印至1700萬份，藍委鄭正鈐粗估成本將會再增加4、5億，而政院則表示成本不會增加太多。但全台1千多家郵局配合加班，還得多支出1億元加班費，無疑又增加一筆成本，網友不禁大怒痛批政府，「真的是北七」。

目前三倍券第1波已印製1400萬份左右，但因預約人數增加，已準備再行加印紙本券。藍委鄭正鈐指出，政府花了9億多元的成本印製1200萬份紙本券，但首波預購超過8成的民眾選擇紙本，若按照比例計算，「紙本券可能要增印600萬份、成本大約要再花4、5億元」。行政院發言人丁怡銘則表示，若以2000萬份計算，包含行政費、運送等費用，成本總計約為12億。

此外，三倍券上路以來，郵局承擔重責大任，要負責將上千萬份的三倍券售出。面對排隊人潮，郵局必須增派人力及加班因應，並因此得要發出相當可觀的加班費。郵政工會理事長吳文豐初估，郵局15天的加班費至少1億元，而這也讓三倍券在發放過程中，又增加一筆無形的成本。

三倍券放和印製的成本節節升高，網友們在在PTT上討論此事，並很不滿的表示，「成本越來越高了，政府真的是北七」、「發現金不麻煩又不會有這麼多額外成本」、「發啥現金阿，6月課稅就抵2000，退稅的多退2000，完全0成本」、「浪費的成本和時間太高了」；甚至還有網友計算後指出，「1億元加班費+1X億影印費不加其他社會成本 < 10億商機」。

網友在PTT討論三倍券成本問題。(取自PTT)

(中時新聞網)