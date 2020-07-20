發掘出的單于瓦當上有「天降單于」字樣，考古學者認為可能是由漢人工匠製作。（圖／澎湃新聞）

唐朝著名詩人王昌齡傳世詩作《出塞曲》中有「但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山」，雖然「飛將」指涉人物有些爭議，不過蒙古國的考古學家經過多年探索，在近日找到確認為當年匈奴單于朝庭所在的「龍城」確實位置。地點在蒙古國首都烏蘭巴托以西約470公里處。

蒙古國國立烏蘭巴托大學18日宣布，經過多年考古探索，匈奴單于庭「龍城」遺址終於在蒙古國中部地區找到並且確認位址。考古研究小組負責人、烏蘭巴托大學考古學系副教授伊德爾杭蓋博士表示，該考古小組對匈奴單于庭(政治中心與朝廷所在)已進行十多年的跟蹤考古調查，現在終於找到確認位址，並開始對「龍城」遺址進行系統性發掘。

《新華社》引遊考古小組的資料表示，匈奴單于庭「龍城」遺址是2000多年前西漢時期匈奴人的統治中心和重要禮制性場所，文獻記載不多，只記載其大概位於今天蒙古國杭愛山脈一帶。小組負責人伊德爾杭蓋博士說：「早在2017年，我們就在後杭愛省額勒濟特縣發現這座城址，但由於項目資金的匱乏，一直等到今年才啟動發掘工作。」

「天子單于」瓦當在蒙古國境內是首次發現，並以此證明找到的位址是「龍城」遺址。（圖／澎湃新聞）

他表示，考古工作發掘出寫有漢字「天子單于」、「與天無極 千（秋）萬歲」的巨型瓦當(建築用陶製屋簷瓦片最後一片，亦稱滴水簷)，其中「天子單于」瓦當在蒙古國境內是首次發現，並以此證明找到的位址是「龍城」遺址。此一地點與中蒙聯合考古隊先前共同發掘的三連城遺址並不遠。

漢唐文獻中關於龍城的記載及詩歌極多，《漢書‧匈奴傳》記有「五月，（匈奴）大會龍城，祭其先、天地、鬼神」。唐詩則有王昌齡的「但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山」等。

製作精美的匈奴單于庭「與天無極」瓦當。（圖／澎湃新聞）

考古學界對龍城所在與功能曾有各種研究結果，有分析認為，這次發現的龍城遺址未必是漢代大將軍衛青出征大勝的龍城，匈奴是遊牧民族，其政治中心龍城也不見得會一直固定在某個位置，也可能有不止一處。

「龍城飛將」的說法則是起於西漢初期，當時匈奴不時侵擾內地，掠奪財產與人民，漢武帝時期國力強盛，曾經過十多次較大的戰役擊退匈奴，其間就出過包括衛青、霍去病等著名的軍事家。最初考證時曾認為「飛將」顧名思義指的是「飛將軍」李廣，但晚近則認為指的是漢朝大將軍衛青。

被認為是衛青的理由是史載衛青首次出征是奇襲龍城，當時漢朝國力正強，開始對匈奴扭轉戰局反敗為勝，連續7戰7捷，收復河朔、河套等地，鞏固了北部疆域形勢。而李廣雖有「飛將軍」之名，其戰績雖多，但皆屬小勝，大型戰役並無顯赫戰果，不只如此，考證的學者也發現李廣的多次戰役中並未攻打過龍城，因此未能獲封更高官階，唐朝詩人王勃也有「馮唐易老，李廣難封」之嘆，近代學者亦因而認為王昌齡詩中所指應為衛青而非李廣。

(中時新聞網)