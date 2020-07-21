鄉林集團董事長賴正鎰說，有經驗的購屋者會選擇大棟距，享有充足日照權、不受遮擋的視野及室內明亮產品。（盧金足攝）

如何挑選好宅？購屋族最關切「採光、方位與棟距」三大議題。（鄉林提供／盧金足台中傳真）

台中市受惠於軌道經濟效應持續發酵，交通建設大進補，房市熱度上衝，建商加碼推案，大台中全年總推案量上看2800億元，建案產品多元化，如何挑選好宅？鄉林集團董事長賴正鎰表示，購屋族最關切「採光、方位與棟距」三大議題。

賴正鎰說，鄉林每個建案都會根據日照方位，做不同採光設計，融入涵碧建築美學的格柵光影、室內燈光設計，還有借景入室的視覺美學，室內每個房間與衛浴也都要做到採光通風。

這些設計要求早在十年前就是基本款，如今大片落地窗，借景入室與格柵光影成為建築顯學，十年來成為多數設計師與各家建商仿效，都可不少新案中看到這些室內外光影設計風的影子。

多數民眾購屋，重視房子的朝向方位問題，一來為風水、二來是採光、通風的考量，尤其透天建築最明顯，一般購屋人最愛挑選「坐北朝南」或是「坐西朝東」的房屋，一方面是因為朝南在風水上素有「帝王座向」的財位格局；二方面則是因為夏天吹西南風、冬天吹東北風，有冬暖夏涼之效。

相反地，朝北房子冬天比較容易曬不到太陽、室內濕冷，而朝西的房子易有西曬問題，擔心夏天一到連牆壁都熱氣籠罩，冷氣費省不了。

賴正鎰指出，有經驗的購屋者都一定選擇大棟距享有充足日照權、不受遮擋的視野及室內明亮產品，有些人喜歡買「

朝北」或是「朝西」的房屋，因為住在此方位的房子有一說是利財運，俗諺也有「坐南向北，賺錢穩達達」、「坐東朝西，賺錢沒人知」的說法。

台灣人講求風水，特別是有錢人買房簽約前都要請風水老師來巡禮一番、合個屋主八字，如果不合，再怎麼喜歡都會忍痛捨棄。

賴正鎰強調，忠於自然與原味的鄉林建設，對於景觀暨光影的形塑與入室，向來是凌駕於業界之上，用自然光影作元素搭配透光設計及建材，白天夜晚都有不同的風景，兼顧採光通風暨開闊視野，寧可增加50％建築成本，也堅持完成每一棟新地標建築。

台中草悟道周邊向來是名宅聚落，身為草悟道首棟玻璃帷幕豪宅「鄉林美術館」，以自然光線作設計，外觀堅持整棟外牆搭配深度45公分的金屬格柵，改善一般玻璃帷幕的單調外觀，打造出縱橫交錯的立面線條美感，加上格柵可阻擋陽光的偏射，提醒鳥類避免因誤撞而亡的生態維護盡心力。

賴正鎰說，新成屋「鄉林美術館」是一座「以自然光線作設計」的綠園邸，對於強化玻璃上特別選用「LOW-E複層中空玻璃」，不但可阻隔傷害皮膚的紫外線，還可降低熱能的傳遞而避免產生劇烈的溫室效應。

(中時 )