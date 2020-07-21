青年發展基金會董事長連勝文分享，自己就是健檢的受益人，當時及早發現癌症、做治療，現在才有機會健康地站在舞台上。(洪凱音攝影)

盛弘醫藥旗下精準健康公司與哈佛健檢舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區的喬遷儀式，並與國內精準醫學平台上準微流體公司簽約，搶攻精準醫學、高端細胞液態檢測市場，目標兩年內建立 2 萬例台灣自有基因資料庫。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，近年來公司即倡導將基因檢測納入常規健檢項目，並於去年合併國內老字號的哈佛健診，架構由精準健康公司負責，哈佛為通路服務，完成預防醫學結合精準醫療之進階佈局，目標朝哈佛健診2.0邁進。

上準微流體董事長董事長張鴻仁表示，1cc 的血液中有 50 億顆紅血球、500 萬顆白血球，要從血液中追蹤癌細胞如同海底撈針，過去的切片有侵入性問題，血液追蹤也有技術上的瓶頸，上準期許自己能從血液分離中做新技術的精進，提供更精準的檢測技術。

隨著資料分析與人工智慧技術應用於生物技術分析，精準健康與國內最早建立亞洲疾病風險評估資料庫和計算模型的康健基因合作，目標兩年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫；楊弘仁表示，今年上半年雖因疫情影響進度，然在世界潮流重視預防醫療的大趨勢下，公司有信心可以順利完成目標。

針對已服務的3000位的檢測項目，亦已完成第一階段比對分析。目前主要客群男女比約為3：7，年齡分布為35-55歲之青壯階層，初步結果顯示胃癌是台灣民眾基因高風險人口比例最多的癌症；而高達86.65％的民眾在現代「生活形態」影響下成為三高（高血壓、高血脂、高血糖）高風險族群。

青年發展基金會董事長連勝文也到現場致意，自己也是透過健檢，及早發現癌症、治療，尤其身邊愈來愈多朋友患有慢性病，若能透過健檢及早做好風險控管，不只是為了自己，也是替家人著想該做的把關。

(中時 )