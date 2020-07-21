只要有心，人人都可以。這是輪椅國標冠軍洪當欽精彩人生故事的寫照，他雖是身障人士，卻從未將此視為人生阻礙，而以樂觀克服一切困難，這樣的人格特質，使他在世界級的比賽中，獲得亞洲輪椅國標冠軍的成績，成為台灣之光。 之後投入經營台灣運彩，除了對運動熱愛和人生志業外，更以自己的人生故事，鼓勵同為身障的朋友，勇敢走出來回饋社會。

輪椅國標冠軍經營運彩 台灣之光回饋社會

身障人士在生活中有許多阻礙，但洪當欽抱持著樂觀的態度，在輪椅國標界闖出一番天地，在學習過程中克服萬難只為享受跳舞的快樂，經過長期堅持，在世界級比賽中獲得亞洲冠軍，向世人證明「沒有不可能」，也成為身障朋友們最佳榜樣。如今，他成為台灣運彩經銷商，自己熱愛運動又是運動員，參加過數不清的國內外賽事，是將人生志業和事業合併的典範。

洪當欽開心地說，當他成為經銷商後，很多朋友會來這和他討論運動賽事，這裡變成朋友聚集的好地方，同時更凝聚彼此的感情；此外，他認為「取之於社會，用之於社會」，只要協會有公益活動，他一定參與，因為回饋社會很重要。但他也感慨地說，對於身障朋友來說，要走到戶外運動就很不容易，回饋社會更難，所以他常鼓勵身障朋友們走出來，除了運動外，能兼做公益更是一件很棒的事。

現在洪當欽選擇透過台灣運彩回饋社會/擷取自youtube

洪當欽也經常受邀至各大活動，並且樂於做公益，他說，目的是要去分享自身經驗，希望透過自己的故事，讓大家能夠感受到那種樂觀又永不放棄的精神！你也想要做公益，為社會盡一份力嗎？那麼你可以選擇台灣運彩，除了可以享受投注的刺激外，同時也是在幫助台灣體育唷！

(中時新聞網)