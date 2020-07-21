期待輕鬆擁有穩定的被動收入？銀行不論活存或定存利率都太低，讓你總是想找更好的儲蓄方式！？在國內推行已有好一陣子，且有批死忠使用者支持的街口，鎖定FinTech商機，打造全新服務 – 「街口託付寶」，提供民眾更方便儲蓄的新選擇，讓你用零用錢就能輕鬆賺超有感！

街口託付寶仿效支付寶餘額寶的概念，使用者透過街口+ APP即可快速開戶，將錢存入託付寶，就等同申購基金（連動標的：街口多重資產證券投資信託基金），作法創新為台灣金融科技業注入革新動能。相較於銀行將資金投入借貸市場，託付寶的資金轉向投入資本市場，達到更大的效益，享有預期年化1.2-2.5%的收益，高出銀行許多，且每天計算增長金額，有緊急需求也能即時將錢提回銀行帳戶，資金運用靈活，跳出低利又被傳統定存綁死的困境。

託付寶投入之基金主要投資於海外固定收益型債券產品，配合外匯避險操作，不追求高報酬，因此擁有穩定、低風險的特性。當前各大投資財節目邀訪來賓、接觸金融商品15年的理財達人王昭弘指出，街口託付寶預期年化增長率1.2%~2.5%，是兼具「活存特性、又高於定存利率」的金融商品。相對於傳統透過銀行購買基金的方式，街口託付寶能隨時買賣，不受銀行營業時間與假日的限制，資金運用更靈活；王昭弘表示，銀行定存若要追求1%利率，都需要綁定一年期以上，且有金額上限，資金靈活度相對不足。此外，街口託付寶的預期年化增長率1.2%~2.5%，比定存利率更優惠，也無金額上限，更適合少投資、喜愛儲蓄的民眾。

理財達人王昭弘指出，街口託付寶是擁有「活存特性、又高於定存利率」的金融商品，連動的基金標的穩定、風險低，適合少投資、喜愛儲蓄的民眾參考。(王昭弘提供)

以儲蓄來說，還有儲蓄型/投資型保單的選擇，但從今年7月起，不但費用提升且回報率下降，最高只有1.9%-2%，壽險業龍頭國壽7月宣告利率剩0.47%～1.9%，託付寶的1.2%-2.5%，反而更有優勢；加上保單繁複的手續，還有約定以每年或每月的繳錢方式，都讓資金運用受到限制，若有急需提早解約更有一大筆費用，反而變成賠錢的儲蓄。街口了解儲蓄族群的痛點，打造全新託付寶，預期1.2%-2.5%的回報，透過手機APP就能快速開戶。將錢存入託付寶，天天清楚計算增長金額，可隨時透過街口APP清楚查看。若要急用資金，動動手指就能即時將資金從託付寶提出，且沒有任何罰款，讓放入的資金能更放心的隨時運用。

較高的回報、沒有任何存入或提出限制、沒有上限金額、方便快速的開戶流程、還能全年無休的即時提出使用，街口託付寶是金融科技的創新商品。若你不知如何儲蓄、或者有閒置資金，放入街口託付寶，輕鬆賺取被動收入。

(科技)