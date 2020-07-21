美國總統川普日前接受專訪時，仍不認戴口罩能夠有效阻絕新冠病毒傳播、減緩美國疫情，甚至語出驚人，指出戴口罩會惹出麻煩，讓看了這一幕的專家直搖頭，批評他朽木不可雕也。

美國總統川普接受「福斯週日新聞」專訪時，直接表示不認為戴口罩能有效減緩新冠肺炎疫情。

新聞網站「The Inquisitr」報導，美國總統川普上周接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目專訪時，主持人華勒斯（Chris Wallace）提及美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，若美國所有人持續戴口罩4至6周，美國的新冠肺炎疫情將能夠獲得控制，華勒斯隨後詢問川普，會不會對於這麼遲才公開戴口罩感到後悔，以及會否考慮強制要求全國民眾戴口罩。

川普對此表達不認同，稱希望讓民眾有一定程度的自由，不認為戴口罩能夠減緩疫情，他甚至直言，戴口罩會惹來「麻煩」，「大家都在說不用戴口罩，結果突然間，大家又要戴口罩了，而且你知道的，口罩會惹來麻煩」，川普並未明確指出口罩究竟會帶來什麼麻煩。不過他也補充自己是口罩信徒，「口罩很好」。

美國喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital）心導管實驗室（Cardiac Catheterization Laboratory）主任雷尼爾（Jonathan Reiner）看了川普專訪內容後直搖頭，他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，批評川普「不受教」（unteachable）。

他說，強制全美國人戴口罩完全沒壞處，對川普個人而言更是百利無一害，能夠讓新增病例數下降，還能讓川普達成心願，讓學校在秋季準時開學，川普的民調也會上升。

「他不受教，而且我不懂（為何會這樣）」，「這麼簡單的公共衛生措施他卻聽不懂，他不接受所有公衛專家的意見，讓我開始思考他是否夠資格應對疫情。」

(中時新聞網)