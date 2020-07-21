【回憶殺】潘儀君16歲參與首部電影《國四英雄傳》出道，1997年更在花系列電視劇《姻緣花》飾演壞女人一炮而紅，從影35年來拍過無數作品，是許多觀眾相當熟悉的女演員。感情方面，她曾和導演于華坤（保哥）相戀多年，原本以為會踏入禮堂，卻因男方搭上陳孝萱，2年後情變分手。

潘儀君29歲和于華坤（保哥）墜入愛河，她不在意對方離過婚、有兩個小孩，一談起戀愛就是10年，小倆口雖然經常分隔兩地拍戲，但感情依舊甜蜜，保哥知道潘儀君很在意臉部水腫、上鏡頭會不好看，常常準備全麥吐司與削好的水果當便當，拍完戲後，再帶潘儀君大啖美食，更感人的是，潘儀君罹患子宮肌瘤時，保哥不離不棄地照顧對方，兩人早以「老公」、「老婆」互稱，心中默默認定彼此就是要走一輩子的對象。

潘儀君感情戲如人生，長跑多年仍選擇放手。（圖／中時資料照）

正當外界以為兩人好事近，2008年保哥被拍到送陳孝萱回家，甚至直接下榻香閨，對此，陳孝萱稱兩人「交往中」，讓原本在大陸拍戲的潘儀君氣得返台救10年情，最後保哥表示和陳孝萱「只是普通朋友」，默默回到潘儀君的懷抱，無疑給陳孝萱難堪。

陳孝萱在不知情的狀況下誤介入潘儀君的感情。（圖／中時資料照）

不過，潘儀君2年後還是跟保哥分手，真的斷開長達12年的情份。她當時表示兩人已昇華為家人，沒有復不復合的問題，各自有交朋友的權利。過了許多年，潘儀君早已走出情傷，大部分的時間都在大陸發展，50歲的她外型氣質高雅，沒有留下太多歲月痕跡，心態也很豁達，認為不婚不生也很好，沒工作時就到處遊山玩水，日子過得自在又愜意。

潘儀君50歲保養有佳。（圖／微博@潘儀君）

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)