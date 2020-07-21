連續5年獨家獲得蘋果A系列處理器代工訂單的台積電，近幾年在晶片製程製程方面走在行業前列，5奈米製程已在今年大規模量產，更先進的3奈米製程也在按計劃推進，計劃明年風險試產，2022年下半年大規模量產。而從台積電新披露的消息來看，在5奈米製程和3奈米製程之間，他們還將推出4奈米晶片製程。

台積電是在官網所披露的二季度財報分析師電話會議材料中，提及4奈米製程的。台積電CEO、副董事長魏哲家在會上表示，他們將推出4奈米製程，作為5奈米製程家族的延伸。

魏哲家還透露，4奈米製程將兼容5奈米製程的設計規則，較5奈米製程更有性價比優勢，瞄準的是下一波的5奈米產品，計劃在2022年大規模量產。

但台積電4奈米製程製程計劃大規模量產的2022年，3奈米製程也將大規模量產，後者計劃量產的時間是2022年下半年。

4奈米製程是5奈米製程的延伸，3奈米製程則是5奈米之後台積電全新一代的晶片製程節點，電晶體密度較5奈米將提升70%，運行速度提升10%到15%，能效提升25%到30%。

(中時新聞網)