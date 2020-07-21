自川普政府以來，美國對陸政策逐漸轉硬，外界普遍認為川普的對陸政策，主要是由多位鷹派組成的國安團隊主導；不過美媒最近披露，出身大陸、親歷文革，並受前任美國總統雷根啟發的國務院高級顧問余茂春，正是川普政府對華政策的重要推手之一，他不僅讓川普政府重新認識北京，並深受國務卿蓬佩奧等多位鷹派青睞，連亞太事務助卿史達偉也稱他是「國寶」。

據《華盛頓時報》報導， 57歲的余茂春（Miles Yu）是蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席大陸政策和規劃顧問，過去3年以來余茂春一直是川普政府重塑美國對華政策的幕後強大力量，其中將大陸重新定義為美國最重要的戰略對手。

余茂春受訪時表示，他經歷毛澤東文化大革命的瘋狂時期，隨後透過廣播《美國之音》秘密地聽到了雷根（Ronald Reagan）的演講，受到啟發後決定赴美求學，並於1994年從加州柏克萊獲得博士學位後，成為美國海軍學院的教授，教授中國和軍事歷史。他的部分學生現在已在國務院與國防部負責大陸相關事務，如今仍尊稱他為「余教授」。

對於美對陸政策，余茂春表示，儘管美國有進步，但在川普政府上臺前，它對大陸幾個關鍵的政策主張都是錯誤的，特別是自從美國政府在1970年代與北京建立關係以來，華盛頓對影響兩國關係方向的能力就過分自信。他指出冷戰時期的美國決策者靠著打「中國牌」打壓蘇聯，但余茂春認為實際上是北京打了「美國牌」來為自身謀取利益並損害美國。

其次，美國政府經常不能區分大陸人民與執政的中共的區別，美國的高級官方聲明經常提到「中國人」，而沒有區分兩者區別；另外，美國對陸政策存在重大缺陷，即是政治和政策精英們未能正確地衡量北京的弱點和脆弱性並採取相應合理政策。

余茂春進一步指出，美國對陸政策是基於「憤怒管理」模式，通過計算中共對美國的生氣程度來制定對華政策，但如此「常常屈服於中共的詭計，並導致對陸政策去安撫北京，一再避免總是被誇大、貌似激怒的中共直接對抗，如此美國也沒意識到其自身有超過這個獨裁政權的巨大聲譽和現實上的優勢與影響力」。

自稱為現今的對陸新政是「原則性現實主義」的余春茂，不僅備受多位美國重量級國安圈人士重視，更是美國外交政策的頂層人物，距彭佩奧的辦公室僅幾步之遙。蓬佩奧讚揚余茂春「是我團隊的核心；在面對中共挑戰時，這個團隊對我提出建議，以及如何保障美國自由」。除了蓬佩奧，對陸鷹派的美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）也讚揚「余茂春先生是國寶」，國家安全副顧問博明（Matt Pottinger）則說他是川普政府外交政策團隊的「寶貴資源」。

(中時新聞網)