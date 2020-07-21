一位民眾表示，自好市多購買的蛤蜊慘遭女兒「冷凍」，讓他哭笑不得，網一見圖片直搖頭：「GG了！」(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）深受許多國人喜愛，不只有優惠的進口商品可以選購，民眾也喜歡賣場內價格實在地生鮮食品。一位民眾表示，自好市多購買的蛤蜊慘遭女兒「冷凍」，讓他哭笑不得，網一見圖片直搖頭：「GG了！」

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「女兒把他放冷凍了......這下要怎麼吐沙，怎麼吃？」因為蛤蜊只能放冷藏，冷凍後就會死亡，也自然吐不了沙，然而原PO的整包蛤蠣完全凍成一塊冰，畫面慘不忍睹。

貼文一出，網友紛紛留言表示「沒救了……」、「只好自己邊吃邊吐囉！」、「真的認真學習吃土啊」、「叫女兒全部吃完，他下次就不會放冷凍了，寓教於樂！」、「應該...掛了吧」。

不過，另有網友建議，可以嘗試泡回常溫水，表示如果沒有凍太多天，蛤蜊還有機會吐沙「它們有冬眠的能力！不要擔心」、「四小時內還有救！」、「看有沒有冰很久，如果冰很久，那差不多都死掉了，也沒辦法吐沙」。

(中時新聞網)