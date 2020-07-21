長期友台的美國聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）17日接受媒體訪問時表示，他將在下週提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），若大陸武力犯台，該法案將授權美國總統動用武力。謝震武在主持政論節目時則指出，該法案設置了5年的落日條款，也就是說這5年會是台海爆發衝突的危險期。

游賀接受媒體採訪時表示，從美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）時代以來，美國對台灣及對大陸政策長期存有「戰略模糊」空間，目前的軍售也是根據美國前總統雷根（Ronald Reagan）任內協議進行。不過，游賀認為美國做的不夠，因此將於下週提出「防止台灣遭侵略法案」，清楚明定若大陸侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力因應，並且設有5年落日條款。

對此，謝震武在政論節目《新聞面對面》中表示，游賀提出的「防止台灣遭侵略法案」有一個特色，就是設置有5年的落日條款。該法案授權美國總統可以對外作戰，也就是說若有一天大陸武力犯台時，美國總統可以動用武力因應。

謝震武更指出，該法案會有5年的落日條款，意味著就是在這5年內，是一個危險期，而且最起你可以看的出來，是在這5年，不過5年過後美國總統就沒辦法直接出兵。

(中時新聞網)